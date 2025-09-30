  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Büyükdere'ye demirletildi
Takip Et

İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Büyükdere'ye demirletildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan genel kargo gemisinin, kılavuz kaptan ve römorkörler eşliğinde Büyükdere'ye emniyetle demirletildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Büyükdere'ye demirletildi
Arşiv
Takip Et

Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda Umuryeri önlerinde makine arızası yapan 98 metre boyundaki kargo gemisi için kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bandırma’dan Rusya’ya seyir halindeyken Umuryeri önlerinde makine arızası yaşayan ARDA isimli 98 metre boyundaki geminin Büyükdere’ye emniyetle demirletilmesi sonrasında İstanbul Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak açıldı" ifadeleri kullanıldı.

Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildiKırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildiGündem
Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 30 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim gelecek mi? İşte 30 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
19 Mart sürecinin CHP'ye yansımaları nasıl oldu?19 Mart sürecinin CHP'ye yansımaları nasıl oldu?Gündem
Meteoroloji 4 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumu tahminleriMeteoroloji 4 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumu tahminleriGündem

 

Gündem
Tarihi incil ve tevratı 5 milyon dolara satacaklardı: Araçtan cephanelik çıktı
Tarihi incil ve tevratı 5 milyon dolara satacaklardı: Araçtan cephanelik çıktı
Mersin’de ‘oda’ tartışması sürüyor
Mersin’de ‘oda’ tartışması sürüyor
Piyasadan toplatılıyor: Bir iş güvenliği ayakkabısının satışı yasaklandı
Piyasadan toplatılıyor: Bir iş güvenliği ayakkabısının satışı yasaklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon Antalyaspor Derneği'ne de sıçradı: Çok sayıda gözaltı kararı
Antalyaspor Derneği'nde arama: Çok sayıda gözaltı kararı
Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi
TBMM yeni yasama dönemine başlıyor: Hangi konular görüşülecek?
TBMM yeni yasama dönemine başlıyor: Hangi konular görüşülecek?