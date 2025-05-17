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İstanbul Boğazı’nda arızalanan kuru yük gemisi kurtarıldı

Rusya’dan Mısır’a seyri sırasında İstanbul Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi Ahırkapı'ya demirletildi.

Haber Merkezi
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İstanbul Boğazı’nda arızalanan kuru yük gemisi kurtarıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Rusya'dan Mısır'a giden "Azov Forward" isimli 142 metre boyundaki kuru yük gemisi Arnavutköy önlerinde dümen arızası yaptı.

Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "Kurtarma-8" römorkörü refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi.

 

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