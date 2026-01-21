İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücüye ait çıktı
İstanbul Boğazı'nda bulunan erkek cesedinin, Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu DNA testi ile tespit edildi.
Kuruçeşme açıklarında deniz temizliği sırasında dün üzerinde yüzücü kıyafeti bulunan ceset bulundu. Cesedin, 24 Ağustos'ta 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği şüphesi üzerine incelemelere başlandı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu. Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında, denizde temizlik yapan ekipler, erkek cesedi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedini denizden çıkardı.