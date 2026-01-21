İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücünün mü? DNA örneği alındı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) organizasyonuyla geçen yıl ağustos ayında İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılan Rus sporcu Nikolay Svechnikov, yarışın ardından suda kaybolmuştu. Dün ise İstanbul Boğazı’nda bir ceset bulunduğu yönünde yapılan ihbar üzerine Kuruçeşme açıklarına giden Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, kıyıya yakın noktada tespit edilen erkek cesedini denizden çıkardı.

Yapılan ilk incelemede şahsın kafa, ayak ve kollarının olmadığı, üzerinde yüzücü kıyafeti olduğu tespit edilmişti. Cesedin 24 Ağustos 2025 günü Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan ve Beykoz Kavacık Polis Merkezi Amirliği'nde kayıp müracaatı yapılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov olabileceği değerlendirilirken, cesedin üzerindeki kıyafetlerin yaz aylarında kaybolan Rus sporcu olma ihtimalini güçlendirdiği belirlenmişti.

Cesedin bulunma konumunun Kuruçeşme olması nedeniyle konuya ilişkin soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenildi. Öte yandan cesedin kimliğinin tespit edilmesi için DNA örneği alındığı bilgisine ulaşıldı.

Ne olmuştu?

Dün İstanbul Boğazı'nda kimliği belirsiz bir erkek cesedinin bulunduğu belirtildi. Görgü tanıkları, İstanbul Boğazı'nda kimliği belirsiz bir erkek cesedini fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Kuruçeşme açıklarına hareket eden Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, kıyıya vuran erkek cesedini denizden çıkardı. Çıkarılan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış’ında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği üzerinde durulmuştu. Kıyıya çıkarılan ceset, kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna gönderilmişti

Rus yüzücü nasıl kaybolmuştu?

Svechnikov, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta yapılan, 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldığı yarışta kaybolmuştu. Günlerce aranan Svechnikov’un cesedi bulunamamıştı. Sporcunun bulunması için harekete geçen ekipler yarışın hemen ardından Kanlıca-Kuruçeşme bölgesi olmak üzere Boğaz genelinde hem su altında hem de su üstünde geniş çaplı arama çalışması başlatmıştı.

Olayla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, bu kapsamda Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığına yazı gönderilmişti. Yazıda, Svechnikov'un kimlik ve adres bilgisinin tespit edilmesinin yanı sıra yarış sırasında alınan görüntüler ile gereken tüm kamera kayıtlarının toplatılıp gönderilmesi istenmişti.

Kaybolan Rus sporcunun yakınlarının tespit edilerek mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınmasını talep eden savcılık, Svechnikov'u tanıyan ve aynı yarışma organizasyonunda yer alan kişilerin de belirlenip bilgi sahibi sıfatıyla beyanlarının alınması talimatını vermişti. Savcılık, otel ve hastane kayıtlarının araştırılarak kaybolan sporcuya dair herhangi bir kayıt girişi olup olmadığının da araştırılmasını talep etmişti.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, Svechnikov'un denizde kaybolduğu günün sabahında Beyoğlu'nda kaldığı otelde güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri incelemişti. Görüntülerde, Rus sporcunun kaldığı odadan ayrılarak, resepsiyona indiği, burada bir süre oturduğu, daha sonra da otelden ayrıldığı yer alıyordu.