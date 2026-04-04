İstanbul Boğazı'nda gemi arızalandı: Trafik çift yönlü durdu
İstanbul Boğazı, Barbados bayraklı "TRACKHOUND" isimli geminin İstinye açıklarında makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-5 ve Nazım Tur römorkörleri ile KEGM-5 botu sevk edildi. Geminin Çubuklu Feribot İskelesi yakınlarında bulunduğu öğrenilirken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Geminin sürüklenme anları ortaya çıktı
Arızalanan geminin İstanbul Boğazı üzerindeki sürüklenme anları ortaya çıktı. Görüntülerde, geminin İstinye açıklarından Çubuklu iskelesine sürüklendiği anlar yer aldı.