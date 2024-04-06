İstanbul’da bazı vapur seferleri yapılamazken boğazda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri ikinci duyuruya kadar yapılamazken boğazda gemi trafiği ise askıya alındı.
İstanbul Boğaz’ında sis etkisini artırırken, gemi trafiği askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 04.55 itibarıyla askıya alındığı bildirildi.
Bazı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.
Şehir Hatlarının duyurusuna göre Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring), Üsküdar-Aşiyan, İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur), 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer (ring) seferleri gerçekleştirilemiyor.