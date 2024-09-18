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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

Haber Merkezi
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
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İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak olan gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla transit gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

 

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