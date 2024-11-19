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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
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İstanbul'da sis deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin askıya alındığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, kentte etkili olan sisten kaynaklı kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

Dün okulların açılmasıyla başlayan trafik yoğunluğu bugün de devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine çıktı. 

 

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