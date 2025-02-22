İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Türkiye'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, hayatı olumsuz etkilerken; İstanbul'da alınan önlemler her geçen saat artıyor. Havalimanlarında bir çok uçuş seferinin iptal edilmesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aldığı yeni kararı açıkladı.

Gemi trafiği geçici olarak durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda, Boğaz'daki gemi trafiğinin her iki yönde de geçici olarak durdurulduğu bildirildi.