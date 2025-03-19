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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, makine arızası yaşayan kuru yük gemisi nedeniyle askıya alındı.

Haber Merkezi
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
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İskenderun'dan Romanya'ya seyir halindeki BERS isimli 95 metre boyundaki kuru yük gemisi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde makine arızası yaşadı.

Açıklama yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönde geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kılavuz kaptan ve KURTARMA-11 römorkörünün ivedilikle olay yerine yönlendirildiği aktarıldı.

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