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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda, “Nelsa” isimli tankerin geçişi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı. Tankere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 6 römorkör ile KIYEM 5 gemisi eşlik ediyor.

Haber Merkezi
DHA
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Fotoğraf: Arşiv
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İstanbul Boğazı'nda 'Nelsa' isimli tankerin geçişi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı.

Tankerin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 3, Kurtarma 5, Kurtarma 6, Kurtarma 8, Kurtarma 9 ve Kurtarma 12 römorkörleri ile KIYEM 5 gemisi eşlik ediyor.

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