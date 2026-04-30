İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda dev gemi geçişi nedeniyle deniz trafiği geçici olarak durduruldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nden alınan bilgi doğrultusunda trafiğin her iki yönde de askıya alındığı belirtildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nden alınan bilgiye göre; Castorone isimli 373 metre uzunluğundaki kablo döşeme gemisinin güney-kuzey boğaz geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.