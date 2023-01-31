İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Edinilen bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin 0.5 milin altına düştüğünün rapor edilmesi nedeniyle gemi trafiği, saat 06.38 itibarıyla çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.

Vapur seferlerinden bazıları iptal edildi

Sis nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri yapılamıyor. Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, sis sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.

Etkili olan sis nedeniyle, Beykoz-Sarıyer ve Anadolukavağı-Üsküdar seferlerinin gerçekleştirilemediği kaydedildi.