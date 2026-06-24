İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesinin geçişi nedeniyle çift yönlü olarak kapatıldı.
İtalya’dan Romanya’ya taşınan bir sondaj platformu iskelesi, Liberya bayraklı açık deniz römorkörü “PACIFIC DUCHESS” eşliğinde İstanbul Boğazı’ndan geçişine başladı. Toplam uzunluğu yaklaşık 350 metreyi bulan dev yapı, sabah saat 06.30’da Boğaz’a giriş yaparak dikkat çekti.
Gemiye Boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörleri eşlik etti. Sondaj platformunun geçişi sırasında İstanbul Boğazı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.