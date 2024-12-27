İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu
İstanbul Boğazı'nda, derin deniz boru indirme gemisi Castorone'nin geçişi nedeniyle gemi trafiği, geçici olarak çift yönlü olarak durduruldu.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi için boru döşeme amacıyla Castorone adlı derin deniz boru indirme gemisinin geçişi sırasında geçici olarak çift yönlü olarak durduruldu.
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz için boru döşeyecek
Gemi, 5 kılavuz kaptan ve Nene Hatun acil müdahale gemisi, KURTARMA-7, KURTARMA-10, KURTARMA-11, KURTARMA-12 römorkörleri ile 8 hızlı tahlisiye botunun eşliğinde İstanbul Boğazı'na girmeye başladı.