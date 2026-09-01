İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu
İHA saldırısında hasar gören Liberya bayraklı Anna-S, römorkörlerin refakatinde İstanbul Boğazı’ndan geçiriliyor.
İstanbul Boğazı’nda transit gemi trafiği, Rusya’dan Türkiye’ye getirilen hasarlı kuru yük gemisi Anna-S’nin geçişi nedeniyle geçici olarak çift yönlü durduruldu.
Liberya bayraklı Anna-S, 17 Ağustos’ta Rusya’nın Novorossiysk Limanı açıklarında İHA saldırısına uğramıştı. 225 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki gemide saldırının ardından yangın çıktığı ve ağır hasar meydana geldiği belirtilmişti.
Saldırı sonrası gemide bulunan 21 mürettebatın tamamı, bölgeye gelen Malta bayraklı Elina-B adlı dökme yük gemisi tarafından kurtarılmıştı. Elina-B’nin de yaklaşık 5 saat sonra 2 İHA’nın saldırısına uğradığı, hasar almasına karşın faaliyetlerine devam ettiği aktarılmıştı.
Römorkörler eşlik ediyor
Türkiye’ye getirilen Anna-S’nin Boğaz geçişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Kurtarma 6, Kurtarma 7, Kurtarma 9, Kurtarma 14 ve Nazım Tur römorkörleri ile gemiyi Rusya’dan Türkiye’ye çeken PGE Denizcilik’e ait Tedy römorkörünün refakatinde yapılıyor.
Geminin geçişin tamamlanmasının ardından tersaneye götürülerek bakım ve onarım işlemlerine alınması bekleniyor. Boğaz’daki transit gemi trafiğinin, geçiş operasyonunun ardından yeniden normale dönmesi öngörülüyor.