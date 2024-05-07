  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi kurtarıldı
Takip Et

İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi uzun süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi kurtarıldı
Takip Et

Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturdu.

Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamlar olay yerine yönlendirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Boğaz'daki trafiğin geminin karaya oturması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Kıyı emniyetine bağlı balık adamlarca yapılan su altı incelemesinin ardından acil müdahale gemisi Nene Hatun da bölgeye sevk edildi.

Sahil güvenlik ve deniz polisinin de yer aldığı ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda gemi, bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yük gemisi, römorkörler eşliğinde Ahırkapı'ya çekiliyor.

Meteorolojiden sağanak yağış ve kar uyarısıMeteorolojiden sağanak yağış ve kar uyarısıGündem

 

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (7 mayıs 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (7 mayıs 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Mayıs 2024 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Mayıs 2024 dolar - Euro fiyatları)Finans

 