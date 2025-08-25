İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücü için soruşturma başlatıldı!

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) organizasyonunda 37'nci kez düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, derin bir üzüntüyle sonuçlandı. Yarışmaya katılan Rus sporcu Nikolay Svechnikov, İstanbul Boğazı'nın sularında kayboldu.

Savcılık olayla ilgili olarak resen soruşturma başlattı

81 ülkeden 2 bin 820 yüzücünün mücadele ettiği organizasyonda, Svechnikov'un parkurun sonunda karaya çıkmadığı fark edildi. Bunun üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak resen soruşturma başlattı.

Öte yandan, deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerince, Rus sporcuyu aramak için yarışın gerçekleştiği Kanlıca-Kuruçeşme alanı başta olmak üzere bölgede başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Boğazı’nda dün 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı düzenlendi. Beykoz Kanlıca’da başlayan yarış, Kuruçeşme’de sona erdi. Ancak Rus yüzücü Nikolai Svechnikov karaya çıkamadı. 3 bin yarışmacıdan sadece Svechnikov’un çıkmaması üzerine polise bilgi verildi. Bunun üzerine İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri boğazda çalışma başlattı. Yüzücü Svechnikov’un dün İstanbul’a geldiği ve Beyoğlu’nda bir otele yerleştiği öğrenildi. Boğaz’da arama çalışmalarının sürüyor.