  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar: Akıntıya kapılan gemi, kıyıya çarpmaktan son anda kurtuldu
Takip Et

İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar: Akıntıya kapılan gemi, kıyıya çarpmaktan son anda kurtuldu

İstanbul Boğazı’nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 190 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi Beykoz açıklarında akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen ve kıyıya çarpmadan önce gemi kaptanının yaptığı manevra ile kurtulan gemideki korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar: Akıntıya kapılan gemi, kıyıya çarpmaktan son anda kurtuldu
Takip Et

Olay, öğle saatlerinde Beykoz açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı’nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 190 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki ‘Kıran America’ isimli gemi sürüklenmeye başladı.

Beykoz açıklarından kıyıya doğru sürüklenen gemi ise gemi kaptanının yaptığı manevra ile son anda kıyıya vurmadan kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, İstanbul Boğazı'nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle geminin Beykoz açıklarından kıyıya doğru sürüklenmeye başlıyor. Gemi kaptanının manevrası ile kıyıya çarpmadan son anda geminin kurtarıldığı görülüyor.

Gündem
Bakan Uraloğlu'ndan google açıklaması: Rekabet Kurumu'nu devreye sokabiliriz
Bakan Uraloğlu'ndan google açıklaması: Rekabet Kurumu'nu devreye sokabiliriz
Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı! Erdoğan: Bu cesur kararı önemli buluyoruz
Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına Erdoğan'dan yorum
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Nükleer savaş riski var, bu şaka değil
'Nükleer savaş riski var, bu şaka değil'
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Fırat Sarı: Bu işleri Hasan Basri ve Hakan Doğukan Taşçı yaptı ve benim hayatımı kararttı
Yenidoğan çetesi davasında örgüt lideri Fırat Sarı diğer sanıkları suçladı
Bursa Deniz Otobüsleri'nin tüm seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri'nin tüm seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi