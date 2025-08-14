  1. Ekonomim
İstanbul Boğazı'nda petrol tankeri arıza yaptı! Boğaz çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı, arızalanan ham petrol tankeri nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Hong Kong bayraklı, 247 metre uzunluğunda ve 44 metre genişliğindeki Tenacıty Venture isimli ham petrol tankerinde İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaşandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri bölgeye sevk edildi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak durdurulurken, römorkörler geminin güvenli şekilde demirlemesi için yanında bekliyor.

