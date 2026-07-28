İstanbul Boğazı'nda sörf yaparken fırtınaya yakalandılar (Video)

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, milli sporcu Oğuz Kaan Beğeç ve ekibi fırtınanın tam ortasında suya açıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yakınlarında elektrikli sörf yapan sporcular, yağmur ve sert rüzgara rağmen Boğaz'ın dalgaları üzerinde adeta uçarcasına ilerledi. İstanbul Boğazı'nın en güçlü akıntılarının ve rüzgarının hissedildiği noktalardan biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde gerçekleştirilen etkinlik, hem sporcuların tecrübesini hem de elektrikli sörfün zorlu hava koşullarındaki performansını gözler önüne serdi.

Tüm güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından gerçekleştirilen sörfte yağmur, sert rüzgar ve dalgalar görsel bir şölen oluştururken, sporcular ise Boğaz'ın zorlu şartlarında kontrollü şekilde ilerlemeyi başardı.

"İnanılmaz bir adrenalin ve tarif edilmesi zor bir özgürlük hissi yaşıyorsunuz"

Aynı zamanda su sporları eğitmeni ve kulüp işletmecisi olan Oğuz Kaan Beğeç, yaşadığı deneyimi anlatarak, "Milli sporcuyum, aynı zamanda su sporları eğitmeniyim ve bir kulüp işletiyorum. Günün sonunda işim de hayatım da suyun içinde geçiyor. Geçtiğimiz günlerde Boğaz'da etkili olan fırtına sırasında tüm güvenlik hazırlıklarımızı tamamlayarak suya çıktık. Yaklaşık 4-5 yıldır elektrikli sörf kullanıyorum ve Boğaz'da yaz kış birçok kez sürüş yaptım ancak bu kadar sert hava şartlarında dalga ve akıntının tam ortasında süzülmek benim için de ilk kez yaşadığım bambaşka bir deneyim oldu. Bir tarafta Boğaz'ın hırçın rüzgarı ve dalgaları, diğer tarafta suyun yaklaşık 50 santimetre üzerinde ilerliyorsunuz. Gerçekten insanın yaşadığını hissettiği anlardan biri. İnanılmaz bir adrenalin ve tarif edilmesi zor bir özgürlük hissi yaşıyorsunuz. Kulübümüzde e-foil, SUP, kano ve jetsurf branşlarında sıfırdan başlayanlara birebir eğitim veriyoruz. Bu hissi yaşamak isteyen herkesi güvenli bir şekilde suyun üzerinde uçma deneyimiyle tanıştırıyoruz" dedi.