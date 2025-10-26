İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde sürüklenen, içinde 2 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 10 metre uzunluğundaki teknenin, KEGM-9 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek İstinye Marina'ya çekildiği ifade edildi.
