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İstanbul Boğazı'nda tek yönlü geçişler başladı

Yoğun sis nedeniyle kapatılan İstanbul Boğazı tek yönlü olarak gemi trafiğine açıldı.

Haber Merkezi
AA
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Kentte etkili olan yoğun sis nedeniyle 1 Ocak'tan beri kapalı olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, güney-kuzey yönlü olarak açıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin güney-kuzey yönlü olarak saat 11.40 itibarıyla açıldığı kaydedildi.

Gemi trafiği, 1 Ocak sabahı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak kapatılmıştı.