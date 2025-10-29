İstanbul Boğazı'nda tekneyle kano çarpıştı: 4 kişi denize düştü
Beykoz açıklarında henüz bilinmeyen nedenle bir tekne ile içerisinde 4 kişinin bulunduğu kano çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kanodaki 4 kişi denize düştü. Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Boğaz’ın Beykoz açıklarında, nedeni henüz belirlenemeyen bir çarpışma sonucu bir tekne, içinde 4 kişinin bulunduğu kanoya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kanodaki 4 kişi denize düştü.
Düşen kişiler sudan çıkarıldı
İhbar üzerine bölgeye gelen deniz polisi, kanodan düşen kişileri sudan çıkardı. Kurtarılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
