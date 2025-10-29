  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul Boğazı'nda tekneyle kano çarpıştı: 4 kişi denize düştü
Takip Et

İstanbul Boğazı'nda tekneyle kano çarpıştı: 4 kişi denize düştü

Beykoz açıklarında henüz bilinmeyen nedenle bir tekne ile içerisinde 4 kişinin bulunduğu kano çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kanodaki 4 kişi denize düştü. Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Boğazı'nda tekneyle kano çarpıştı: 4 kişi denize düştü
Takip Et

Boğaz’ın Beykoz açıklarında, nedeni henüz belirlenemeyen bir çarpışma sonucu bir tekne, içinde 4 kişinin bulunduğu kanoya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kanodaki 4 kişi denize düştü.

Düşen kişiler sudan çıkarıldı

İhbar üzerine bölgeye gelen deniz polisi, kanodan düşen kişileri sudan çıkardı. Kurtarılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Bayramı’nda görkemli an: Dev Türk Bayrağı uzaydan görüntülendiCumhuriyet Bayramı’nda görkemli an: Dev Türk Bayrağı uzaydan görüntülendiGündem

 

THY ve Pegasus'tan Karadağ açıklaması: Vize işlemi kimler için geçerli olacak?THY ve Pegasus'tan Karadağ açıklaması: Vize işlemi kimler için geçerli olacak?Gündem

 

Gündem
Konya'da 1 öğretmenli, 1 öğrencili okulda 29 Ekim töreni
Konya'da 1 öğretmenli, 1 öğrencili okulda 29 Ekim töreni
Elazığ’da Cumhuriyet coşkusu: Dağcılar Türk bayrağıyla zirveye tırmandı
Elazığ’da Cumhuriyet coşkusu: Dağcılar Türk bayrağıyla zirveye tırmandı
Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra işine son verilmişti: Hüseyin Günay'ın son hamlesi ortaya çıktı
Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra işine son verilmişti: Hüseyin Günay'ın son hamlesi ortaya çıktı
Cumhuriyet Bayramı’nda görkemli an: Dev Türk Bayrağı uzaydan görüntülendi
Cumhuriyet Bayramı’nda görkemli an: Dev Türk Bayrağı uzaydan görüntülendi
Süreç komisyonu yarın Bakan Fidan ve Bakan Tunç’u dinleyecek
Süreç komisyonu yarın Bakan Fidan ve Bakan Tunç’u dinleyecek
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme anı kameraya saniye saniye yansıdı (Video)
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme anı kameraya saniye saniye yansıdı (Video)