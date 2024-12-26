Tanker arıza yaptı, İstanbul Boğazı'nda trafik durdu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasına göre Yalova’dan Rusya’ya seyir halinde olan CORDELIA MOON isimli tanker, İstanbul Boğazı Yeniköy açıklarında arıza yaptı. Bu nedenle İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı.

"KURTARMA-8 ve KURTARMA-10 römorkörlerimiz olay yerinde"

Bakanlık açıklamasında "Yalova’dan Rusya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde makine arıza yaşayan CORDELIA MOON isimli 274 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı; kılavuz kaptanımız, KURTARMA-8 ve KURTARMA-10 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilip römorkörlerimizce gemiye halat verilerek gemi emniyete alındı." ifadelerine yer verdi.