İstanbul Boğazı’ndaki kaçak yapılarda yıkım başladı!

İstanbul Boğazı’nda yıllardır tartışılan kaçak yapılaşma için harekete geçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararı sonrasında yıkımlara başladı.

Kaçak biçimde inşa edilen bölümler hedefte

Kültür ve turizm bakanlığı İstanbul 3 numaralı kültür varlıklarını koruma bölge kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, Boğaz’a bitişik olarak kaçak biçimde inşa edilen bölümler hedef alındı.

İlk yıkım Bebek’te gerçekleşti

Yıkım işlemleri bugün sabah saatlerinde Bebek’te bir işletmeye ait kaçak yapıların kaldırılmasıyla başladı. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri, sahil şeridinde kamuya ait kıyı alanlarını işgal eden yapıları tespit ederek işlem başlattı.

Ana yapılar değil, kaçak eklentiler yıkılıyor

İBB’den yapılan açıklamada, yıkımların işletmelerin ana yapılarına değil, sadece kanunsuz şekilde sonradan eklenmiş kaçak bölmelere yönelik olduğu vurgulandı. Uygulamanın Boğaziçi Kanunu ve Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak yürütüldüğü belirtildi.

Eylül başına kadar eski silüetine geri dönecek

Boğaz boyunca çeşitli parsellerdeki benzer kaçak eklentilerin yıkımı, belirlenen takvim kapsamında Eylül ayı başına kadar sürecek. İBB ekipleri, işlemleri güvenlik önlemleri alınarak ve yasal çerçevede gerçekleştirecek.

Boğazın görüntüsü ve kamu alanları korunacak

İBB, İstanbul’un doğal ve kültürel mirasını korumak için yürüttüğü bu çalışmada, boğaz siluetini bozan ve halkın kullanımına açık kıyı alanlarını gasp eden yapılarla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.