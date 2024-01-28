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İstanbul Boğazı'ndaki trafik, kuzey-güney yönlü açıldı

İstanbul Boğazı'nda, akşam arızalanan genel kargo gemisi dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alınan gemi trafiği açıldı.

AA
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İstanbul Boğazı'ndaki trafik, kuzey-güney yönlü açıldı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "SNP PAZAR" isimli 80 metre boyundaki geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kurtarma-7 römorkörünün yedeğinde, kılavuz kaptan ve Mehmetçi römorkörü refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği belirtildi.

Açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kuzey-güney yönlü açıldığı kaydedildi.