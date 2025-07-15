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İstanbul Boğazı'ndaki yapıların kaçak bölümlerinin yıkımları hakkındaki haberlere "milli güvenlik" gerekçesiyle erişim engeli

İstanbul Boğazı'ndaki yapıların kaçak bölümlerinin yıkımları hakkındaki haberlere "milli güvenlik" gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Haber Merkezi
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İstanbul Boğazı'ndaki yapıların kaçak bölümlerinin yıkımları hakkındaki haberlere "milli güvenlik" gerekçesiyle erişim engeli
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İstanbul Boğazı’ndaki ünlü otel ve restoranların kaçak bölümleri hakkında verilen yıkım kararıyla ilgili haberler erişime engellendi.

Gerekçe: Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) aktardığına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ihbarlar üzerine başlattığı İstanbul Boğazı’ndaki kaçak yapı incelemesinde, Anıtlar Kurulu’nun tespit ve değerlendirmeleri doğrultusunda Baylan Pastanesi, Bebek Balıkçısı, Bebek Otel, Arnavutköy Balıkçısı, Mandarin Otel ile Ottoman Otel’in kaçak bölümleri hakkında verilen yıkım kararıyla ilgili haberler, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 11 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/7663 sayılı kararıyla erişime engellendi.

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