İstanbul Boğazı'nı sis kapladı (Video)

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya devam etti. Özellikle İstanbul Boğazı çevresinde yoğun sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi birkaç metreye kadar düştü.

Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, kenti kaplayan beyaz örtüyle karşılaştı.

Sabah sabahın erken saatini bilen vatandaşlardan bazıları Boğaz'da spor yaparken bazı vatandaşlar da balık tuttu.