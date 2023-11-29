İstanbul Boğazı'nın gemi trafiğine açılacağı saat belli oldu
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 16.00'dan itibaren yeniden açılacağı bildirildi.
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Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün akşam saatlerinde askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 16.00'dan itibaren yeniden başlatılacağını bildirdi.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat: 16.00'da güney-kuzey yönlü olarak açılması planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.