  3. İstanbul Büyükçekmece'de şiddetli rüzgardan aydınlatma direği yan yattı: E-5 trafiğe kapatıldı (Video)
İstanbul Büyükçekmece'de şiddetli rüzgardan aydınlatma direği yan yattı: E-5 trafiğe kapatıldı (Video)

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde E-5 Karayolu'nda şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direği yan yattı. Beylikdüzü istikametinde anayol trafiğe kapatılırken, yetkililer tarafından bugün için şiddetli poyraz uyarısı yapılmıştı.

Olay, saat 09.50 sıralarında E-5 karayolu Büyükçekmece mevki Beylikdüzü istikametinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre refüjde bulunan aydınlatma direklerinden biri şiddetli rüzgarda yan yattı.

İstanbul Büyükçekmece'de şiddetli rüzgardan aydınlatma direği yan yattı: E-5 trafiğe kapatıldı (Video) - Resim : 1Durumu gören sürücüler ekiplere haber verdi. Ekiplerin çalışması nedeniyle aydınlatma direğinin bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, direğin kaldırılmasından sonra yeniden trafiğin açılacağı öğrenildi.

