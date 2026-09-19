İstanbul Büyükçekmece'de toprak kayması: 2 işçi göçük altında
İstanbul Büyükçekmece'de bir konut inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucunda göçük altında kaldığı değerlendirilen 2 kişi için itfaiye ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.
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Alkent 2000 Mahallesi'nde konut inşaatında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında 2 kişinin kaldığı değerlendirilirken, ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.