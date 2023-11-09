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İstanbul Büyükşehir Belediyesi '10 Kasım filmi' yayınladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde kısa bir film yayınladı.

Haber Merkezi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi '10 Kasım filmi' yayınladı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 10 Kasım filmini; #HatırlaKalbim hastagi ile yayınlandı. Hüsnü Arkan’ın "Hatırla" şarkısını genç sanatçı Nil İpek yorumladı. Yapımını Medya Aş, yönetmenliğini Fatih Ahmet Kaya üstlendi. 