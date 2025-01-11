  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1532 memur alacak: Başvurular nasıl yapılacak?
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1532 memur alacak: Başvurular nasıl yapılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) 1532 memur alınacağı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1532 memur alacak: Başvurular nasıl yapılacak?
Takip Et

Belediyeden yapılan açıklamada, 785 itfaiye eri, 315 zabıta memuru ile 432 diğer ünvanlardaki memur kadrosu için alım gerçekleştirileceği belirtildi.

Başvuruların 10-16 Şubat tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapılacağı aktarılan açıklamada, adayların yalnızca bir kadro için başvuruda bulunabileceği vurgulandı.

Adayların, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanlarına göre sıralanacağı belirtilen açıklamada, her ünvan için boş kadro sayısının beş katı kadar adayın sınava çağrılacağı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İtfaiye eri ve zabıta memuru adayları, yazılı ve uygulamalı sınavlara katılacak. Uygulamalı sınav öncesinde adayların boy ve kilo ölçümleri yapılacak. Şartları sağlamayanlar sınava alınmayacak ve gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem başlatılacak. Eksik veya yanlış bilgiyle yapılan başvurular işleme alınmayacak. Sınava katılacakların listesi, 24 Şubat 2025 tarihinde İBB'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet üzerinden erişebilecek."

Gündem
DEM Parti İmralı heyeti Selahattin Demirtaş ile görüşüyor
DEM Parti İmralı heyeti Selahattin Demirtaş ile görüşüyor
MHP'den dikkat çeken paylaşım: 'Barışla herkes kazanır'
MHP'den dikkat çeken paylaşım: 'Barışla herkes kazanır'
Gülümseten anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpen milletvekiline 200 TL harçlık
Gülümseten anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpen milletvekiline 200 TL harçlık
Adana'da Cumhuriyet Savcısı adayı ölü bulundu: Paylaşımları dikkat çekti
Adana'da Cumhuriyet Savcısı adayı ölü bulundu: Paylaşımları dikkat çekti
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de
20 mahalle birleştirilecek, İstanbul'a yeni bir ilçe geliyor iddiası: Hangi mahallelerden oluşacak?
20 mahalle birleştirilecek, İstanbul'a yeni bir ilçe geliyor iddiası