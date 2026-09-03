İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon daha: Üst düzey isimlere gözaltı kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İBB’ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmasında bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu iddiasıyla 13 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 isim gözaltına alınırken, 1 kişinin yurt dışında olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ve bilirkişi raporlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü tarafından yapılan ve İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işi dahil bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğuna yönelik iddialara yer verildi.

Soruşturma kapsamında aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 13 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 isim İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Bir kişinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

İşte gözaltına alınan isimler

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan isimler şöyle:

Satın Alma Şube Müdürlüğü Şefi Abdulkerim Hazırbaba, Mustafa Delipoyraz, Volkan Karagöz, eski Satın Alma Müdürü Talha Özyurt, İBB eski Mali İşler Dairesi Başkanı Rezzan Neslihan Vural, Zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına, Gelirler Şube Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Saliha Ülkü Aydoğan, Kent Lokantalarından sorumlu Şube Müdürü Ali Toy, Satın Alma Şube Müdürü Mehmet Yücetürk, İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Vedat Taşdelen, Onur Gülin...