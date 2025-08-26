İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi!

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde bir kişi intihar girişiminde bulundu. Adliyenin üçüncü katından kendini boşluğa bırakmak isteyen şahıs, güvenlik görevlilerinin hızlı müdahalesiyle engellendi. Olay sonrası kişi gözaltına alındı.

Vatandaşlar ise büyük bir korku yaşadı

Gözaltına alınan şahsın kimliğini ve neden intihara giriştiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Şahsı izleyen vatandaşlar ise büyük bir korku yaşadı.