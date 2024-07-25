İstanbul Çatalca Sahili’nde Ukrayna'ya ait patlayıcı madde yüklü jet ski bulundu

Çatalca Akalan Mahallesi Sahili’nde sabah saatlerinde görevli can kurtaranlar sahilde bir jet ski farketti. Yanına yaklaştıklarında donanımının farklı olduğunu fark eden cankurtaranlar jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelerek Jet ski üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemeler doğrultusunda Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin edilen jet ski’nin sürüklenerek İstanbul Çatalca Sahili’ne ulaştığı düşünülüyor.

Kriminal inceleme yapılmak üzere inceleme noktasına götürüldü

Jet sikinin içerisinde patlayıcı madde olduğu da tespit edildi. İlk incelemeleri tamamlandıktan sonra deniz aracı kriminal inceleme yapılmak üzere askeri inceleme noktasına götürülecek. Bulunan jet ski üzerinde birden fazla kamera, askeri donanmalar ve patlayıcı madde olduğu görüldü. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde deniz üzerinde sürüklenen jet ski görüldü.



