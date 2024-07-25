  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul Çatalca Sahili’nde Ukrayna'ya ait patlayıcı madde yüklü jet ski bulundu
Takip Et

İstanbul Çatalca Sahili’nde Ukrayna'ya ait patlayıcı madde yüklü jet ski bulundu

İstanbul Çatalca Sahili’nde Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin edilen üzerinde patlayıcı madde yüklü bir jet ski bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Çatalca Sahili’nde Ukrayna'ya ait patlayıcı madde yüklü jet ski bulundu
Takip Et

Çatalca Akalan Mahallesi Sahili’nde sabah saatlerinde görevli can kurtaranlar sahilde bir jet ski farketti. Yanına yaklaştıklarında donanımının farklı olduğunu fark eden cankurtaranlar jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelerek Jet ski üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemeler doğrultusunda Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin edilen jet ski’nin sürüklenerek İstanbul Çatalca Sahili’ne ulaştığı düşünülüyor.

Kriminal inceleme yapılmak üzere inceleme noktasına götürüldü

Jet sikinin içerisinde patlayıcı madde olduğu da tespit edildi. İlk incelemeleri tamamlandıktan sonra deniz aracı kriminal inceleme yapılmak üzere askeri inceleme noktasına götürülecek. Bulunan jet ski üzerinde birden fazla kamera, askeri donanmalar ve patlayıcı madde olduğu görüldü. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde deniz üzerinde sürüklenen jet ski görüldü.

Adana'da orman yangını! Ekipler müdahale ediliyorAdana'da orman yangını! Ekipler müdahale ediliyorGündem

 

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13,9 trilyon lira olduBankacılık sektörünün kredi hacmi 13,9 trilyon lira olduEkonomi

 

Gündem
Meclis’ten ziyaretçi kararı
Meclis’ten ziyaretçi kararı
GYODER, Meclis’te görüşülen yasa tasarısına itiraz etti: Dünyada benzeri yok
GYODER, Meclis’te görüşülen yasa tasarısına itiraz etti: Dünyada benzeri yok
CrowdStrike'ın 10 dolarlık özür kuponu da 'mavi ekran' verdi
CrowdStrike'ın 10 dolarlık özür kuponu da 'mavi ekran' verdi
Bakanlıktan sıcak hava uyarısı: Mecburi olmadıkça dışarıya çıkmayın
Bakanlıktan sıcak hava uyarısı: Mecburi olmadıkça dışarıya çıkmayın
MGK toplantısı başladı
MGK toplantısı başladı
İzmir'deki elektrik faciasında gelişme: İZSU ve GDZ Elektrik müdürleri gözaltında!
İZSU ve GDZ Elektrik müdürleri gözaltında!