İstanbul Çekmeköy'de sünger fabrikasında yangın
İstanbul Çekmeköy'de sünger fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde, ormana yakın noktada bulunan sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fabrikadaki kimyasal maddelerin de yanmasıyla alevlerin şiddeti kısa sürede arttı.
Taşdelen mesire alanı, at çiftliği ve sitelere yakın konumdaki fabrikada trafo sisteminde de patlamalar meydana geldi.
Çevrede elektrik kesintisi yaşanırken, itfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi sürüyor.