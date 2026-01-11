İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan EKOL TV açıklaması: Soruşturma ekim ayından beri sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, EKOL TV hakkında yayınladığı açıklamada, kanal hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı iddialarını reddetti.

Başsavcılık, 2025 Ekim ayında kendilerinin soruşturma başlattıklarını ve incelemelere devam ettiklerini bildirdi.

Başsavcılığın açıklamasının tamamı şöyle:

"Bir kısım basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında 'Ekol TV' kanalıyla ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve soruşturma evrakının yetkisizlik kararıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderildiği şeklinde söylemlerde bulunulduğu anlaşılmış ise de bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Konu hakkında Küçükçekmece Başsavcılığınca yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır.

Adı geçen yayın organının sahibi olduğu şirketle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen özetle suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklandığına dair ihbarlar üzerine 2025 yılının Ekim ayı içerisinde tarafımızca soruşturma başlatılmış olup;

İncelemeler titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

11/1/2026"