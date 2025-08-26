  1. Ekonomim
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Emniyet'e yazı: Mücahit Birinci'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasının tutuklu şüphelisi iş adamı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin Birinci'nin 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılıkta hazır bulundurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan bir şüpheli ile cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğine ilişkin iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan avukat Mücahit Birinci, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, 4 Ağustos'ta bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yapılan yayınlar ve paylaşımlar sonrasında İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının tutuklu şüphelisi ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğiyle ilgili iddialara ilişkin resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şüpheli Birinci'nin avukat olması nedeniyle Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni talebinde bulunulduğu ve bakanlıktan izin verildiği ifade edildi.

Bu kapsamda Birinci'nin "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılıkta hazır bulundurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazıldığı kaydedildi.

