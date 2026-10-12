İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan “Fon Soruşturması” paylaşımlarına soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan “Fon Soruşturması” kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Bankalar Birliği gibi ilgili diğer kurum ve kuruluşlara soruşturmanın aşamalarına uygun birtakım talimat ve müzekkereler gönderildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin “gizli” ibareli belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi. Açıklamada, soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesinin Türk Ceza Kanunu’nun 285. maddesinde düzenlenen “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçu kapsamında değerlendirileceği ve bu paylaşımları yapanlar hakkında resen adli soruşturma işlemlerinin başlatıldığı ifade edildi.