İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Hande Erçel talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan isimlere ilişkin test sonuçları açıklandı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, yurt dışından gelerek Adli Tıp Kurumu'nda örnekleri alınan ünlü oyuncu Hande Erçel’in de test sonucu çıktı. Erçel'in idrar örneğinde morfin ve kodein tespit edildi.

Başsavcılıktan Hande Erçel yazısı

Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hande Erçel’in uyuşturucu test sonuçlarında çıkan morfin gibi bazı metabolitlerin ilaç etken maddesi olup olmadığı hususunda inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu olan 5. İhtisas Kurulu’na yazı yazdı.