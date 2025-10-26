İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Hüseyin Gün açıklaması: "Takipsizlik verildi" iddiasına yanıt verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında "casusluk" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

"Casusluk" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli Hüseyin Gün'ün soruşturma kapsamında itirafçı olduğu belirtildi.

Gelişmeyi ilk olarak Sabah gazetesi duyurdu.

Haberde, Gün'ün "etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı" belirtildi.

Özgür Özel'den tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan'da İstanbul Adliyesi önünde toplanan halka çıklamalarda bulundu.

Hüseyin Gün ile ilgili açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Bugün biraz önce yukarıda öğrendik ki hani ‘Necati Özkan’la birlikte bilgileri sızdırdı’ deyip de Necati Özkan’ın ‘2019 seçiminden sonra bir kez gördüm. Sosyal medya analizi satmaya geldi ve almadık gitti. Bir daha görmedim’ dediği kişi, Ekrem Başkan’la ilişkilendirmeye çalıştıkları kişi biraz önce itirafçı olmuş, ‘İngiliz ajanıyım ben’ demiş" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Vallahi İngiliz istihbaratıyla Suriye’de çalışan, Suriye rejimi için plan yapan, İngiliz istihbaratının çizdiği plana göre ‘Suriye’de olan bitenden haberim vardı’ deyip de hava yapan değilim. İngiliz istihbaratıyla çalışmaya biz değil, AK Partililer alışıktır. İtirafçı olan kişi, buradan açıklıyorum; Hüseyin Gün, 4 Temmuz’da tutuklanmış, Silivri’de dururken alınmış, Ankara Sincan’a götürülmüş. Aylarca Ankara’da tutulmuş. Kendisiyle birçok görüşmeler yapılmış. Sonra dönmüş gelmiş burada sorgulanmış. Daha ilk gün itirafçı olacakmış."

Başsavcılık'tan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Hüseyin Gün hakkındaki iddialar hakkında açıklama yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bir kısım basın yayın organlarında soruşturmaya konu olan Hüseyin Gün isimli şahıs hakkında önceden FETÖ üyeliği nedeniyle soruşturma yapıldığı ve takipsizlik kararı verildiği hususunda söylemlerde bulunulduğu anlaşılmış olup, bu bilgi gerçeği yansıtmamaktadır ve dezenformasyon amaçlıdır" ifadeleri kullanıldı.