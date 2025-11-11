İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek bugün basın açıklaması yapacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in bugün basın açıklaması yapacağı belirtildi. Gürlek'in saat 14:30'da gerçekleştireceği basın açıklamasında, İBB soruşturmasını açıklaması bekleniyor.

Habertürk yargı muhabiri Ceylan Sever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek 14:30’da basın açıklaması yapacak. İBB iddianamesini duyuracağı kesin gibi" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek 14:30’da basın açıklaması yapacak. İBB iddianamesini duyuracağı kesin gibi. — Ceylan Sever (@ceylanseverr) November 11, 2025

Avukat Hüseyin Ersöz, İBB soruşturmasında dosya hakkında tefrik kararı verildiğini belirterek iddianamenin yakın zamanda Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulma ihtimalini gündeme getirmişti.

İlk açıklaması olacak

Akın Gürlek'in bugün yapacağı açıklama, görevinde yapacağı ilk basın açıklaması olacak. CHP lideri Özgür Özel, son günlerde Gürlek'le ilgili birçok iddiayı gündeme getirdi ve Başsavcıya sert eleştiriler yöneltti.