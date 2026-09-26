İstanbul dahil tüm Marmara'ya kuvvetli yağış uyarısı! Yarın bastıracak

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Öte yandan, yağışların gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya çevreleri ile kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da da kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.