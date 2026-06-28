İstanbul depremi için Prof. Osman Bektaş net konuştu: 7,4 değil

Birçok jeolog, deprem bilimci ve uzman beklenen İstanbul depremi için değişik aralıklarda deprem büyüklüğü tahmininde bulunmuştu. Kamuoyunun yakından takip ettiği deprem bilimcilerin büyük çoğunluğu yaptıkları araştırmalar ve değerlendirmeler ışığında 7 ve 7,6 büyüklük aralığında öngörülerde bulunmuştu.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ise 6-6,5 büyüklüğünde bir İstanbul depremi olabilceği yönünde açıklamalar gelmişti. Bugün Jeoloji Profesörü Osman Bektaş da olası İstanbul depreminin 7 büyüklüğü üzerinde olamayacağına ilişkin bir açıklama geldi. Jeoloji Profesörü Osman Bektaş açıklamalarının kaynağını Alman ve Japon bilim insanlarının Marmara Denizi'nde yaptığı araştırmalardan alınan verilere dayandırdı.

"İstanbul'un kaderi 7,4 değil"

Osman Bektaş, İstanbul ve Marmarı'yı büyük yıkıma sürükleyecek depreme ilişkin '7,4 büyüklüğünde olacak' senaryolarını kökünden sarsacak bir açıklama yaptı. Bektaş, "İstanbul'un kaderi 7,4 değil" ifadelerini kullandı. Bektaş, Marmara Denizi'ndeki fay hatlarının yapısının, tek seferde yıkıcı bir enerji boşalmasına işaret etmediğini bilimsel verilerle açıkladı.

'Kumburgaz seğmenti sanıldığı gibi tamamen kilitli değil'

Prof. Dr. Osman Bektaş'ın açıklamalarının temelini, 2019 ile 2023 yılları arasında Alman ve Japon bilim insanları tarafından bölgede yürütülen araştırmalar oluşturdu. Bektaş, bu çalışmalarda odaklanılan ve fayın sürünerek deprem enerjisini harcaması anlamına gelen "creep" durumunun beklenen tehlikenin boyutunu değiştirdiğini, elde edilen bulgulara göre, Kumburgaz segmentinin uzun süredir iddia edildiği gibi tamamen kilitli bir yapıda bulunmadığını belirtti. Bektaş, fayın tamamen kilitli olmamasının devasa bir deprem üretme kapasitesinin ortadan kalktığını gösterdiğini ifade etti.

İSTANBUL'UN KADERİ 7,4 DEĞİL!



Alman ve Japon bilim insanlarının 2019-2023 yıllarında yaptıkları creep ( fayın sürünerek deprem enerjisi harcaması ) çalışmalarına gòre Kumburgaz segmenti sanıldığı gibi "tamamen kilitli" değildir.

Yani beklendiği gibi büyük deprem üretemez. — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) June 28, 2026

'7'den büyük değil, 7'den küçük'

riskin daha küçük segmentlerin bağımsız ve daha düşük ölçekli sarsıntılarıyla sınırlı kalacağını bilimsel olarak ortaya koyuyor.



Sonuç: Beklenen İstanbul depremi 7'den büyük değil, 7'den küçük olmalıdır. pic.twitter.com/ChIRzZOhMk — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) June 28, 2026

Bektaş, Tekirdağ'dan Kumburgaz'a doğru ilerledikçe fayın tam sürünme derinliği ile deprem üreten zonların aşırı derecede sığlaşmasını bu durumu kanıtlayan en somut veri olarak açıkladı. Bektaş, “Uluslararası bu çalışmalar Marmara'nın boydan boya tek bir mega-kırılma üretemeyeceğini, riskin daha küçük segmentlerin bağımsız ve daha düşük ölçekli sarsıntılarıyla sınırlı kalacağını bilimsel olarak ortaya koyuyor.” açıklamasında bulunarak tüm bu bilimsel çalışmaların ışığında beklenen İstanbul depreminin 7'den büyük değil, aksine 7'den küçük olacağının altını çizdi.