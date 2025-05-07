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İstanbul depremi talebi etkiledi: Bebek’teki köşkün satışı iptal edildi

Koza Altın, Bebek'te bulunan gayrimenkulü satışa çıkarmıştı ancak talep zayıf kalınca iptal edildi.

Haber Merkezi
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İstanbul depremi talebi etkiledi: Bebek’teki köşkün satışı iptal edildi
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Sahil yolunda denize nazır manzarası kapanmaz nitelikteki köşk 950 milyon lira + KDV'den düşük olmayacak fiyattan ihaleyle satılacaktı.

Toplam 3 bin 91 metrekarelik alan

Köşk, iki ev ve garajın toplam alanı 3 bin 91 metrekare yapıyor. Köşkün ana giriş kapısı yola sıfır konumda bulunuyor. Yeşillikler içindeki köşkün dışarıdan görülmesi bitki örtüsü nedeniyle zorlaşıyor.

Köşkün bağlı detayları incelendiğinde 236 metrekarelik yapı bulunuyor. İki ev ve garaj tarafı ise 69 metrekarelik yapıdan oluşuyor.

Sahil yolunun kenarına tekne bağlanabiliyor ve teknesi olanlar köşke bir dakikadan kısa sürede erişebiliyor.

Köşkün sağ, sol ve arkasında sahil yolunda bulunan apartmanlar yer alıyor. Arkasının çok yakınında ormanlık alan mevcut.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"24 Mart 2025 tarihinde duyurmuş olduğumuz, şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi 1259 ada 132 -133 parsel'de bulunan gayrimenkulümüzün satışının yapılması amacıyla yapılacak ihale, 23 Nisan tarihinde İstanbul'da yaşanan depreme bağlı olarak yeterli talep oluşmaması nedeniyle iptal edilmiştir."

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