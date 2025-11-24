İstanbul dolu yağdı: Vatandaşlar zor anlar yaşadı
İstanbul'un birçok ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Bağcılar ve Gaziosmanpaşa' da aniden bastıran dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için uyarısının ardından kentte sağanak yağış etkili oldu. Bağcılar ve Gaziosmanpaşa' da öğle saatlerinde etkili olan kısa süreli dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Aniden başlayan dolu yağışı, sel sularına neden oldu. Kimi vatandaşlar işletme tentelerinin altına kaçarken, çocuklarda yürüme devam etti.
