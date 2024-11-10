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İstanbul E-5’te saat 09.05’te Ata’ya saygı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı saat 09.05'te E-5 karayolunda trafik durdu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna geçti ve sirenler eşliğinde Ata'ya olan saygılarını sundular.

Haber Merkezi
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İstanbul E-5’te saat 09.05’te Ata’ya saygı
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86'ıncı yıl dönümünde ülke genelinde anma törenleri düzenlendi.

09.05'te trafik durdu

Atatürk'ün hayata gözlerine yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla İstanbul trafiği de durdu.

Beylikdüzü E-5'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inen sürücüler, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. O anlar kameralara yansıdı.

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