İstanbul E-5’te saat 09.05’te Ata’ya saygı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı saat 09.05'te E-5 karayolunda trafik durdu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna geçti ve sirenler eşliğinde Ata'ya olan saygılarını sundular.
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86'ıncı yıl dönümünde ülke genelinde anma törenleri düzenlendi.
09.05'te trafik durdu
Atatürk'ün hayata gözlerine yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla İstanbul trafiği de durdu.
Beylikdüzü E-5'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inen sürücüler, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. O anlar kameralara yansıdı.
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