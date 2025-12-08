İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Şişli’de havaya ateş açan M.K. ve H. K. isimli şüpheli yakalandı

Şişli’de, bir İETT durağında gündüz vakti havaya ateş açan şüpheli ile o anları kayda alan arkadaşı, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabıdan yapılan açıklamada, "Şişli’de bir İETT durağında silah ile havaya ateş açan şahsa yönelik sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda M.K. ve H. K. isimli şüpheli şahıslar kurusıkı tabanca ve araç ile birlikte yakalandı.

Şüphelilere ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca idari para cezası uygulandı" ifadesine yer verildi.